На форуме «InnoMed» в Пензе обсудили перспективы медицинской промышленности Медицина

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Пленарное заседание на тему: «Медицинская промышленность в Российской Федерации: современное состояние и перспективы развития» состоялось в рамках VI форума производителей медизделий «InnoMed-2019» в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе в четверг, 30 мая.

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Открывая заседание, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил уверенность, что в связи большим финансированием этой сферы, которое ожидается до 2024 года, будет расти потребность в производстве медизделий.

«В прошлом году участники кластера [«БиоМед»] в прошлом году наладили выпуск и вывели на рынок три новых медицинских изделия, пять прошли испытания и сертификацию, поданы две заявки на лицензирование новых перспективных изделий, произведено инновационной продукции в объеме более 2,6 млрд. рублей, создано 1 тыс. 400 высокопроизводительных рабочих мест», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев пригласил компании из других регионов размещать производство в Пензе и пообещал создать все условия для работы на базе биомедицинского кластера.

В свою очередь модератор заседания, инвестиционный директор РОСНАНО Григорий Борисенко пояснил, что медицинские проекты редко реализуются действительно успешно без государственной поддержки.

С ним согласился первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, уточнив, что производство медизделий должно поддерживаться консолидированно, причем инструменты должны быть гибкими и применяться на разных этапах развития.

Он же представил первый доклад форума, посвященный перспективной стратегии и направлениях поддержки отрасли.

«Сегодня можно констатировать, что в рамках реализации государственной программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности мы видим стабильный рост доли отечественных медицинских изделий на рынке. По итогам 2018 года объем отечественного производства составил более 62 млрд. рублей, это почти на 8,5% больше, чем данный показатель 2017 года», — сказал Сергей Цыб.

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Организаторами форума «Innomed-2019» являются Минпромторг России, правительство Пензенской области, Ассоциация кластеров и технопарков, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский», ЗАО НПП «МедИнж», АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и промышленный кластер «БиоМед».

Его тема в 2019 году звучит как «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».

Программа форума рассчитана на два дня. В ходе нее специалисты обсудят актуальные вопросы отрасли, в числе которых импортозамещение и локализация производства, меры господдержки, создание научно-образовательных центров, кластерные проекты.