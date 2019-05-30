На форуме «InnoMed» хирурги из Санкт-Петербурга поделились опытом с пензенскими коллегами Медицина

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Специалисты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова провели ускоренный учебно-практический курс «Современные методы и алгоритмы лечения ранений и травм» («СМАРТ») в рамках VI форума производителей медизделий «InnoMed-2019» на базе центра доклинических исследований в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе в четверг, 30 мая.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Организацию обучения продемонстрировали почетным гостям форума, в числе которых — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Как сообщил ИА «PenzaNews» исполнительный директор центра доклинических исследований, кандидат медицинских наук, член Российского общества хирургов Афанасий Баулин, обучение по программе «СМАРТ» организовано в Пензе впервые.

По его словам, ранее подобный курс проводился только в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а в дальнейшем планируется в Рязани.

«Специалистам это дает возможность получить конкретные навыки не в ситуации, когда что-то произошло у человека, а в процессе хирургического эксперимента», — пояснил собеседник агентства.

Афанасий Баулин добавил, что благодаря курсу восемь хирургов из Пензы и области отработали навыки при 23 хирургических операциях на грудной и брюшной полости свиньи.

Он отметил, что своим мастерством с пензенскими хирургами поделились сотрудники кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Виктор Рева и Артем Носов.

Читайте также

Компании из России и Белоруссии представили разработки на форуме «InnoMed» в Пензе

Организаторами форума «Innomed-2019» являются Минпромторг России, правительство Пензенской области, Ассоциация кластеров и технопарков, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский», ЗАО НПП «МедИнж», АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и промышленный кластер «БиоМед».

Его тема в 2019 году звучит как «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».

Программа форума рассчитана на два дня. В ходе нее специалисты обсудят актуальные вопросы отрасли, в числе которых импортозамещение и локализация производства, меры господдержки, создание научно-образовательных центров, кластерные проекты.