Пензенская область занимает лидирующие позиции в разработке медтехнологий — Сергей Поляков Медицина

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. Пензенская область является одним из лидеров в России по разработке новых медицинских технологий. Такое мнение высказал директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков в ходе VI всероссийского форума производителей медицинских изделий «InnoMed-2019» в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе.

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«По нашему мнению, Пензенская область занимает лидирующие позиции среди российских регионов в части разработки новых медицинских технологий. Действительно, здесь сформировался великолепный кластер малых инновационных предприятий, лидером которого, конечно же, является «МедИнж». Это уже почти не малое предприятие, но они очень активно осваивают спин-оффы и стартапы. Мы с удовольствием находим здесь хорошие проекты, мы уже несколько десятков стартапов поддержали и порядка 100 молодых исследователей, и серьезные предприятия уже поддерживали», — сказал он журналистам в четверг, 30 мая.

Глава фонда отметил, что в Пензенской области удается достичь высоких результатов благодаря совокупности административного ресурса, творчества и инициативы малых предприятий.

«Главное, наверное, здесь то, что администрация области находит очень хорошее взаимодействие с этим сектором инновационного бизнеса. К сожалению, не всегда это получается», — добавил Сергей Поляков.

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Организаторами форума «Innomed-2019» являются Минпромторг России, правительство Пензенской области, Ассоциация кластеров и технопарков, Союз ассоциаций и предприятий медицинской промышленности, научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский», ЗАО НПП «МедИнж», АО «Технопарк высоких технологий», ООО «Центр кластерного развития», Пензенский государственный университет и промышленный кластер «БиоМед».

Его тема в 2019 году звучит как «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».

Программа форума рассчитана на два дня. В ходе нее специалисты обсудят актуальные вопросы отрасли, в числе которых импортозамещение и локализация производства, меры господдержки, создание научно-образовательных центров, кластерные проекты.