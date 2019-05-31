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В Пензенской области пациентам диализных центров перечислено 2,5 млн. рублей

11:33 | 31.05.2019 | Медицина

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Пенза, 31 мая 2019. PenzaNews. 2,5 млн. рублей перечислено из средств бюджета Пензенской области пациентам, нуждающимся в процедуре гемодиализа, в виде ежеквартального пособия на оплату проезда до медицинских организаций в мае. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

В Пензенской области пациентам диализных центров перечислено 2,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Денежные средства с учетом индексации на 4% зачислены на расчетные счета 314 граждан», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что размер пособия определяется индивидуально и варьируется в зависимости от места проживания пациента — от 1 тыс. 611 рублей в Пензе до 36 тыс. рублей в Земетчинском районе.

Комплекты правоустанавливающих документов для назначения компенсационной выплаты принимают многофункциональные центры и органы социальной защиты населения по месту жительства.

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