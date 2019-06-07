Подписан меморандум о намерениях строительства в Пензе центра ядерной медицины Медицина

Санкт-Петербург, 7 июня 2019. PenzaNews. Меморандум о намерениях по созданию центра позитронно-эмиссионной томографии на условиях государственно-частного партнерства подписали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава ООО «Нацпромлизинг» Дмитрий Ерошок и гендиректор АО «Швабе» Алексей Патрикеев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Я очень рад, что Пензенская область обретает себе надежных партнеров в лице дочерних предприятий госкорпорации «Ростех», основная миссия которой — содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Я благодарю Вас за поддержку и верю, что с Вашей помощью мы успешно выполним эту задачу», — сказал глава региона, обращаясь к генеральному директору ГК «Ростех» Сергею Чемезову.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, меморандум предусматривает создание в регионе ПЭТ-центра (центра ядерной медицины, КТ-центра) для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи населению Пензенской области, а также жителям других субъектов РФ при диагностике онкологических заболеваний.

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Холдинг «Швабе» объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. Внутри него реализуется полный цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

ООО «Нацпромлизинг» является совместной компанией госкорпорации «Ростех» и Фонда развития промышленности. Она создана как инструмент реализации политики импортозамещения. Компания специализирующаяся на адресной поддержке промышленности в части станкостроения, промышленного оборудования, а также модернизации производства и поддержке сбыта ГК «Ростех».