Центр ядерной медицины планируется построить в Пензе в 2020 году Медицина

Пенза, 16 апреля 2019. PenzaNews. Центр ядерной медицины, который планируется построить в Пензе на условиях государственно-частного партнерства при участии холдинга «Швабе», намечено возвести в 2020 году. Об этом сообщил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

Фото: Pnzreg.ru

«Мы сейчас занимаемся тремя основными проектами центров ядерной медицины — во Владивостоке, в Москве и в Пензе. Благодаря Вашей заинтересованности, Пенза вышла на первое место по активности работы. Мы рассчитываем построить модуль не позже, чем во II квартале 2020 года. Для этого надо начать работу уже после майских праздников», — пояснил Алексей Патрикеев в ходе переговоров, состоявшихся в правительстве Пензенской области во вторник, 16 апреля.

Предполагается, что центр ядерной медицины (ПЭТ/КТ-центр) будет представлять собой несколько специализированных перемещаемых модулей, в которых внутренняя отделка и разводка инженерных коммуникаций выполнена с учетом жестких требований радиационной безопасности и медицинских характеристик.

Такие конструкции полностью изготавливаются на предприятиях «Швабе» и перевозятся к месту постоянного размещения в трейлерах.

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В центре ядерной медицины возможно проведение исследований в области онкологии, кардиологии и неврологии.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в Пензенской области годовая потребность составляет примерно от 7 тыс. до 10 тыс. таких исследований. По данным «Швабе», в центре ядерной медицины их можно будет проводить до 12,5 тыс. в год.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении последнего времени в Пензе активно обсуждаются перспективы улучшения материально-технической базы онкологического диспансера. По словам министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, на эти цели потребуется не менее 4,7 млрд. рублей: в 716 млн. рублей оценивается строительство лабораторно-диагностического корпуса, в 1,5–2 млрд. рублей — хирургического, а еще в 2 млрд. рублей — центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).