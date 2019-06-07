Житель Самарской области выжил после удара молнии под Пензой Медицина

Пенза, 7 июня 2019. PenzaNews. Житель Самарской области, который в составе бригады проводил ремонтные работы на федеральной трассе М5 «Урал», выжил после того, как в него ударила молния. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Инцидент произошел еще 1 июня, однако широкой общественности о нем стало известно лишь 7 июня.

По словам мужчины, когда начала надвигаться гроза, он и его коллеги вызвали автобус, чтобы переждать непогоду, но дойти до транспортного средства он уже не успел.

«Сам момент удара я не помню, очнулся в карете скорой помощи, когда уже подъезжали к больнице. Всю цепочку событий я восстановил по словам очевидцев. Яркая вспышка молнии под прямым углом вошла мне в затылок. Большую часть удара на себя принял нательный крестик с цепочкой. За счет этого, я предполагаю, молния вошла не внутрь тела, а прошла по поверхности», — пояснил он.

Пострадавший, который был доставлен в клиническую больницу № 6 имени Г.А. Захарьина, добавил, что сейчас чувствует себя превосходно и даже отмечает улучшение памяти.

«Это все равно что проснуться в 4.00 на свежую голову. И это состояние преследует на протяжении всего дня. Освежилась память, и даже вспомнил школьную программу, как сдавал экзамен по литературе на «отлично», хотя это было давно — 16 лет назад», — признался мужчина.

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Травматолог больницы №6 Дамир Акжигитов назвал произошедшее чудом.

«За 20 лет моей практики — это первый случай. При поступлении состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести. У него были ожоги I и II степени, а также общее поражение молнией. Больному было назначено симптоматическое лечение, а также контроль за сердечной деятельностью. Нарушений со стороны работы сердца выявлено не было», — сказал лечащий врач мужчины.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в настоящее время медики оценивают состояние жителя Самарской области как удовлетворительное, и уже 8 июня его выписывают домой.