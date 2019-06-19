Больницу в Чемодановке ждет ремонт Медицина

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Участковая больница в селе Чемодановка, которая является структурным подразделением бессоновской районной больницы Пензенской области, нуждается в проведении ремонта. К такому выводу пришел губернатор Иван Белозерцев, посетивший учреждение в среду, 19 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Будем думать над тем, как организовать ремонт вашей участковой больницы. Сейчас надо разрабатывать и направлять на экспертизу проектно-сметную документацию», — сказал он.

Глава региона добавил, что реконструкция входной группы будет выполнена в 2019 году.

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«Около полутора месяцев тому назад я принял решение о действии областной программы ремонта районных учреждений здравоохранения, нацеленной на обновление таких объектов, как эта участковая больница. Приводить в порядок учреждения здравоохранения на территории муниципальных образований будем, в том числе и в Бессоновском районе, в Чемодановке», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

Согласно официальным данным, участковая больница обслуживает более 6 тыс. жителей Чемодановки, в том числе свыше 1,5 тыс. детей, а также пациентов из трех близлежащих сел.

Прием ведут врачи общей практики, узкие специалисты, педиатры. Работает дневной стационар на 12 коек.