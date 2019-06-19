Пензенский губернатор рассказал, как развивались события в Чемодановке Происшествия

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, выступая на 21-й очередной сессии Законодательного собрания региона 19 июня, сообщил о том, как развивались события в селе Чемодановка.

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«В четверг [13 июня] в Чемодановке на бытовой почве произошел конфликт между коренными местными жителями и цыганами. Полную картину произошедшего, точное время, причины, условия конфликта... Они, в принципе, известны, но сейчас занимаются следственные органы. Домыслы и слухи в данной ситуации, как вы понимаете, неуместны. Конфликт на бытовой почве. Он перерос в массовую драку. Несколько человек пострадали. Двое с тяжелыми травмами были доставлены в областную больницу. В пятницу [14 июня] один пострадавший умер», — сказал глава региона.

Он добавил, что в Чемодановке был создан оперативный штаб по урегулированию ситуации.

«Возбуждены уголовные дела, расследование которых идет в настоящее время, [...] задержаны 28 человек», — пояснил губернатор.

Иван Белозерцев напомнил, что вечером в воскресенье, 16 июня, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание в связи с событиями в Чемодановке.

«Мы причины возникновения конфликта проанализировали, разработали необходимые меры по недопущению такой ситуации в будущем», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что «ситуация в Чемодановке нормализована», уточнив, что безопасность граждан обеспечивается силами сотрудников Росгвардии и полиции.

«Лица цыганской национальности по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток», — сказал руководитель субъекта федерации.

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В продолжение своего выступления Иван Белозерцев обратил внимание на то, что «закон в России один для всех» и виновные понесут наказание.

«Другого быть не может в принципе. Причем речь идет не только об уголовных делах, связанных с конфликтом, но и в целом о соблюдении российского законодательства. Наша главная задача была и есть — обеспечить безопасность проживания граждан и в Чемодановке, и на территории нашего Пензенского региона», — заявил губернатор.

Он добавил, что после случившегося «много распространялось недостоверной информации».

«Мы старались через наши официальные сайты давать объективную информацию о происходящем и о тех мерах, последствиях, которые сегодня принимаются. Открыто сегодня работают и правоохранительные органы, давая информацию — ту, что могут дать в ходе расследования. Работа будет продолжена», — пояснил Иван Белозерцев.