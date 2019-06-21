Медработники Пензенской области повысили квалификацию Медицина

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Специалисты пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, районных медучреждений в Никольске и Башмаково, сердобской МРБ имени А.И. Настина и иссинской участковой больницы получили дополнительное профессиональное образование.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ТФОМС, они прошли обучение во вопросам диагностики и лечения заболеваний органов дыхания, вакцинопрофилактике, особенностях УЗИ сосудов, нейросонографии, эндодонтическому лечению временных зубов и хирургии при повреждениях пищевода.

«Возможность получения медицинскими работниками дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации реализована за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС Пензенской области. Общая стоимость обучения врачей составила 24 тыс. 200 рублей», — добавили в пресс-службе.