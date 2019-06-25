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В пензенской областной детской больнице появился примерочный комплект слуховых аппаратов

12:45 | 25.06.2019 | Медицина

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Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Примерочный комплект слуховых аппаратов впервые приобретен для сурдологического кабинета пензенской областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенской областной детской больнице появился примерочный комплект слуховых аппаратов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Стоимость новой линейки оборудования для электроакустической коррекции слуха — почти 90 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что комплект позволяет определить мощность слухового аппарата ребенка и помогает повысить эффективность слухопротезирования.

«Использование слуховых аппаратов, правильно подобранных с учетом индивидуальных особенностей каждого юного пациента, гарантирует оптимальные условия для интеллектуального развития, формирования навыков общения и собственного словарного запаса», — отметили в Минздраве.

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