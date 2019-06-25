В пензенской областной детской больнице появился примерочный комплект слуховых аппаратов Медицина

Пенза, 25 июня 2019. PenzaNews. Примерочный комплект слуховых аппаратов впервые приобретен для сурдологического кабинета пензенской областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Стоимость новой линейки оборудования для электроакустической коррекции слуха — почти 90 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что комплект позволяет определить мощность слухового аппарата ребенка и помогает повысить эффективность слухопротезирования.

«Использование слуховых аппаратов, правильно подобранных с учетом индивидуальных особенностей каждого юного пациента, гарантирует оптимальные условия для интеллектуального развития, формирования навыков общения и собственного словарного запаса», — отметили в Минздраве.