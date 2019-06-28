Суд взыскал 200 тыс. рублей в пользу ребенка, у которого не сразу выявили онкологию Медицина

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Суд взыскал с никольской районной больницы Пензенской области компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей в пользу ребенка, у которого не сразу был диагностирован острый лейкоз. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

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По ее словам, ранее с соответствующим иском обратилась мать мальчика.

«Она указала, что в апреле 2016 года заболел ее двухлетний сын. У ребенка наблюдались повышенная температура и синюшные пятна на теле. Прибывший по вызову участковый врач-педиатр поставил диагноз «Острый бронхит» и назначил анализ крови, согласно результатам которого у ребенка был понижен уровень тромбоцитов. Врач объяснила это наличием воспалительного процесса из-за простуды», — отметила собеседница агентства.

Наталья Быченкова добавила, что после повторного осмотра врач счел ребенка здоровым.

«Через некоторое время у мальчика вновь поднялась температура, и тот же врач поставил диагноз: «Острый трахеит». Наличие на теле непроходивших синюшных пятен доктор объяснил аллергией. Сыну истицы становилось хуже, и в конце мая они опять обратились к врачам. Анализ крови показал понижение гемоглобина и тромбоцитов, повышение лейкоцитов. На следующий день их на машине скорой помощи отправили в Пензу в сопровождении фельдшера, а не врача. В онкологический диспансер мальчик был доставлен в тяжелом состоянии. У него диагностировали острый лейкоз и пневмонию», — сказала пресс-секретарь суда.

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Она пояснила, что представитель учреждения с иском не согласился, указав на отсутствие прямой причинной связи между несвоевременным диагностированием заболевания на амбулаторном этапе и неблагоприятным исходом в лечении.

«Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований. Ответчик не обеспечил проведение всех необходимых мероприятий — ребенок был в тяжелом состоянии и не получил своевременного лечения. Также были установлены нарушения при эвакуации больного в профильное лечебное учреждение», — сообщила Наталья Быченкова, уточнив, что, помимо компенсации, суд взыскал с больницы штраф в 30 тыс. рублей.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал жалобу, которая оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — подытожила она.