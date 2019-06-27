Утверждена программа по борьбе с онкологическими заболеваниями в Пензенской области Медицина

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями утверждена в Пензенской области.

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Она принята в целях реализации указа президента РФ Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Ответственным исполнителем региональной программы, рассчитанной на 2019–2024 годы, назначено министерство здравоохранения Пензенской области.

Согласно тексту документа, планируется добиться снижения смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 193 на 100 тыс. населения в 2019 году, 192,1 — в 2020, 191,3 — в 2021, 190,4 — в 2022, 189,6 — в 2023, 188,7 — в 2024.

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Кроме того, стоит задача увеличить долю злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях — I и II — до 58,3% в 2019 году, 59,2% в 2020, 60,2% в 2021, 61,3% в 2022, 62,1% в 2023, 63% в 2024.

Также планируется увеличить удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящими на учете 5 лет и более, до 54,3% в 2019 году, 55,5% в 2020, 56,7% в 2021, 57,8% в 2022, 58,9% в 2023, 60% в 2024.

Помимо этого, намечено снизить одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями до 21,2% в 2019 году, 20,4% в 2020, 19,6% в 2021, 18,8% в 2022, 18% в 2023 и 17,3% в 2024.

Как отмечается в тексте программы, характерной особенностью половозрастного состава постоянного населения Пензенской области является высокая доля лиц старше трудоспособного возраста — 29,6% — наряду с приростом ожидаемой продолжительности жизни, которая, по прогнозу, на 2018 год составила 73,52 года.

Злокачественные новообразования занимают второе место в структуре смертности населения Пензенской области, в 2017 году из-за них умерли более 2,5 тыс. человек.

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При анализе структуры смертности населения от злокачественных новообразований в период с 2008 по 2017 годы установлено, что более 50% случаев приходилось суммарно на следующие локализации: злокачественные новообразования легкого, желудка, ободочной кишки, молочной железы, прямой кишки и предстательной железы. С 2013 года зафиксирован рост показателя смертности от злокачественных новообразований ободочной кишки.

В 2017 году от злокачественных новообразований умерли 2 тыс. 581 человек, в том числе 47 не состоявших на учете в областном онкологическом диспансере, им диагноз установлен посмертно.

По итогам 2017 года наиболее неблагоприятная ситуация по показателям смертности и доле запущенных случаев злокачественных новообразований сложилась в Вадинском, Башмаковском и Никольском районах.

В 2017 году в Пензенской области впервые в жизни выявлен 7 тыс. 71 случай злокачественных новообразований. Прирост по сравнению с 2016-м составил 1,8%, с 2013-м — 13,3%, с 2008-м — 29,6%. По данному показателю Пензенская область находится на втором месте среди других субъектов РФ и на первом среди регионов Приволжского федерального округа.