В Пензе акция «Прогулка с доктором» будет действовать до конца июля Медицина

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Профилактическая акция «Прогулка с доктором» будет проводиться в детском парке на улице Кронштадтской в Пензе на регулярной основе до конца июля.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, такое решение принято в связи с большим количеством откликов, поступивших после мероприятия, состоявшегося 21 июня.

Начиная с 5 июля по пятницам с 11.00 до 14.00 в парке будут работать специалисты пензенского областного центра медицинской профилактики. В простой и доступной форме они будут информировать жителей о правилах оздоровления.

Все желающие смогут измерить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, узнать уровень ее насыщения кислородом и получить индивидуальную консультацию медицинского работника.

Для детей запланированы викторины и конкурсы.