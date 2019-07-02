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В Пензе акция «Прогулка с доктором» будет действовать до конца июля

12:57 | 02.07.2019 | Медицина

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Профилактическая акция «Прогулка с доктором» будет проводиться в детском парке на улице Кронштадтской в Пензе на регулярной основе до конца июля.

В Пензе акция «Прогулка с доктором» будет действовать до конца июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, такое решение принято в связи с большим количеством откликов, поступивших после мероприятия, состоявшегося 21 июня.

Начиная с 5 июля по пятницам с 11.00 до 14.00 в парке будут работать специалисты пензенского областного центра медицинской профилактики. В простой и доступной форме они будут информировать жителей о правилах оздоровления.

Все желающие смогут измерить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, узнать уровень ее насыщения кислородом и получить индивидуальную консультацию медицинского работника.

Для детей запланированы викторины и конкурсы.

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