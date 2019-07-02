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Отремонтированы комнаты отдыха для выездных бригад скорой помощи в Пензе

14:30 | 02.07.2019 | Медицина

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Ремонт комнат отдыха для персонала выездных бригад завершен на центральной подстанции ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».

Отремонтированы комнаты отдыха для выездных бригад скорой помощи в Пензе

Фото: Health.pnzreg.ru

Все они оснащены креслами-кроватями, новой мебелью и мягким инвентарем, а также оборудованы индивидуальными санитарными комнатами и душевыми кабинами.

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«Работы по обустройству мест отдыха мы начали в прошлом году. Уже на этой неделе сотрудники смогут оценить индивидуальные комнаты размещения», — пояснил главный врач пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, стоимость выполненных работ составила 1,8 млн. рублей. Планируется, что в перспективе мероприятия по улучшению бытовых условий будут проведены на всех подстанциях.

Согласно данным, размещенным на сайте пензенской областной станции скорой медицинской помощи, учреждение имеет в своем составе центральную станцию, 14 подстанций и 27 постов.

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