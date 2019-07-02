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В Пензе принято решение о доплатах работникам станции скорой помощи

08:10 | 02.07.2019 | Медицина

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Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Министр здравоохранения региона Александр Никишин представил предварительный протокол о намерениях по вопросам совершенствования оплаты труда и улучшения условий работы в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» на встрече с коллективом учреждения, состоявшейся в минувший понедельник, 1 июля.

В Пензе принято решение о доплатах работникам станции скорой помощи

Фото: Health.pnzreg.ru

«Наша цель — решать поставленные вопросы совместными усилиями, найти понятие сложившейся ситуации и общие точки соприкосновения. Во всех больницах есть проблемы, безусловно, но проблемы скорой необходимо решать в первую очередь», — сказал он.

После этого министр озвучил шаги, которые планируется предпринять в соответствии с дорожной картой.

Первой ключевой датой обозначено 10 июля.

Начиная с выплаты зарплаты за июнь, среднему медицинскому персоналу, имеющему опыт работы 7 лет и более, будет производиться доплата 4 тыс. 643 рубля ежемесячно.

Водителям будет сделан перерасчет за сверхурочную работу за учетный период — квартал.

Второй значимой датой станет 10 августа.

Начиная с выплаты зарплаты за июль, водителям, имеющим опыт работы 7 лет и более, ежемесячно начнут доплачивать по 3 тыс. 714 рублей; 5 лет и более — по 2 тыс. 553 рубля.

Среднему медперсоналу, имеющему опыт работы 5 лет и более, будут доплачивать по 3 тыс. 192 рубля в месяц.

Кроме того, принято положительное решение по вопросу повышения зарплаты врачам, работающим в штате учреждения. Ежемесячно 73 человека врачебного персонала, начиная с июня, будут получать доплаты по 5 тыс. 826 рублей.

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Помимо этого, Минздрав Пензенской области намерен выйти к министерству здравоохранения России с предложением об увеличении тарифа за оказание скорой медицинской помощи. Это позволит сохранить в следующем году достигнутый уровень заработной платы, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

27 мая 2019 года работники ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» объявили «итальянскую забастовку», призванную обратить внимание властей на унизительно низкий уровень зарплат и невыносимый ритм работы в условиях нехватки кадров. Было выдвинуто 16 требований.

Спустя два дня стало известно о том, что «итальянская забастовка» остановлена. В регионе была создана рабочая группа по решению вопросов, касающихся совершенствования системы оплаты и улучшения условий труда на станции скорой помощи.

26 июня примерно 250 человек вышли на пикет с требованием повысить зарплату сотрудникам учреждения. В межрегиональном профсоюзе «Действие» объяснили проведение протестной акции тем, что переговоры с областными властями относительно уровня зарплат зашли в тупик.

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