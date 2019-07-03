EN
19:14:00 Среда, 3 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе детская больница получила оборудование для микрохирургических операций на сетчатке

12:19 | 03.07.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Новое оборудование для оказания современной офтальмологической помощи поступило в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.

В Пензе детская больница получила оборудование для микрохирургических операций на сетчатке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, это наборы инструментов и контактных линз для осмотра глазного дна, которые используются при микрохирургических операциях на сетчатке глаза.

«Они предназначены для повышения качества оперативных вмешательств, улучшения диагностики в процессе, поскольку линзы позволяют близко и четко рассмотреть сетчатку», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что оснащение детских поликлиник и стационаров новым оборудованием предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе до конца года планируется ввести 500 тыс. кв. метров жилья Знакомство в интернете закончилось для жителя Пензенской области ограничением свободы
Пенза получит около 8 млн. рублей на поддержку деятельности ТЮЗа Благочинным Никольского городского округа назначен священник Виктор Сторожев
Мобильный интернет от «МегаФона» признан самым быстрым в стране по данным Speedtest В Пензенской области за полгода в результате пожаров погибли около 60 человек
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама