В Пензе детская больница получила оборудование для микрохирургических операций на сетчатке Медицина

Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Новое оборудование для оказания современной офтальмологической помощи поступило в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, это наборы инструментов и контактных линз для осмотра глазного дна, которые используются при микрохирургических операциях на сетчатке глаза.

«Они предназначены для повышения качества оперативных вмешательств, улучшения диагностики в процессе, поскольку линзы позволяют близко и четко рассмотреть сетчатку», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что оснащение детских поликлиник и стационаров новым оборудованием предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение».