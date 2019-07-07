Почти 50 гостей праздника в пензенских «Тарханах» обратились к медикам Медицина

Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. 48 человек обратились за помощью к медикам во время всероссийского лермонтовского праздника, который прошел в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в минувшую субботу, 6 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всем пациентам помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалось», — пояснили в министерстве.

По данным ведомства, никому из гостей и участников праздника скорая медпомощь не понадобилась.

В пресс-службе отметили, что на территории усадьбы силами сотрудников белинской районной больницы были организованы три поста.

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В пензенских «Тарханах» прошел всероссийский лермонтовский праздник

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский лермонтовский праздник прошел в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в субботу, 6 июля.

В числе почетных гостей его посетили директор департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов, космонавт Александр Самокутяев, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, актер Сергей Маховиков, певицы Марина Девятова и Варвара.

Состоялась церемония вручения ежегодной всероссийской лермонтовской премии, на которую было представлено 18 работ.