Почти 50 гостей праздника в пензенских «Тарханах» обратились к медикам
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Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. 48 человек обратились за помощью к медикам во время всероссийского лермонтовского праздника, который прошел в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в минувшую субботу, 6 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Всем пациентам помощь была оказана на месте, госпитализации не потребовалось», — пояснили в министерстве.
По данным ведомства, никому из гостей и участников праздника скорая медпомощь не понадобилась.
В пресс-службе отметили, что на территории усадьбы силами сотрудников белинской районной больницы были организованы три поста.
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В пензенских «Тарханах» прошел всероссийский лермонтовский праздник
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», всероссийский лермонтовский праздник прошел в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в субботу, 6 июля.
В числе почетных гостей его посетили директор департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов, космонавт Александр Самокутяев, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, актер Сергей Маховиков, певицы Марина Девятова и Варвара.
Состоялась церемония вручения ежегодной всероссийской лермонтовской премии, на которую было представлено 18 работ.