Пензенская медсестра стала призером всероссийского конкурса Медицина

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Главная медсестра пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Валентина Комолова заняла второе место по итогам всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «За верность профессии».

Фото: Health.pnzreg.ru

По данным Минздрава России, всего в 2019 году на конкурс в восьми номинациях поступила 331 работа из 56 регионов и шести федеральных органов исполнительной власти.

Специально созданная комиссия определила победителей, которые представляют 22 субъекта РФ и два органа власти.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, Валентина Комолова является главной медсестрой госпиталя с мая 1989 года.

«За время трудовой деятельности она зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, грамотным организатором сестринского дела. Имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Управление сестринской деятельностью», «Организация сестринского дела», «Сестринское дело». Работает по четырем основным направлениям менеджмента — планирование, организация, руководство и контроль деятельности среднего и младшего медицинского персонала», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что с 2013 года Валентина Комолова также координирует работу среднего медперсонала отделения паллиативной медицинской помощи на 20 круглосуточных койках.

В министерстве отметили, что она совмещает работу в госпитале с должностью преподавателя пензенского областного медицинского колледжа и Института регионального развития, а в 2006 году медсестре было присвоено звание ветерана труда.