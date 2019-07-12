Главврач пензенского кардиоцентра рассказал, как перенес операцию ребенок из Тамбова Медицина

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Двухлетний воспитанник тамбовского областного специализированного дома ребенка, которому в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Пензе проведена высокотехнологичная операция, перенес ее благополучно. Об этом сообщил главный врач медучреждения, доктор медицинских наук Владлен Базылев.

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Он пояснил, что всегда особенно волнуется, когда в кардиоцентр поступают малолетние пациенты.

«Наш коллектив прекрасно понимает, что будущее таких детей в буквальном смысле слова в наших руках, и мы осознаем всю степень ответственности за них», — добавил хирург.

Владлен Базылев отметил, что в случае с ребенком, у которого диагностирован порок сердца, было много поводов для беспокойства, но он стойко перенес операцию и все необходимые последующие процедуры.

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Главврач, который также является региональным координатором проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», отметил, что, если у пациента благодаря операции не только восстановится здоровье, но и появится любящая семья, то медики будут вдвойне счастливы.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, юного жителя Тамбова уже перевезли обратно. Послеоперационный период, по данным специалистов управления здравоохранения Тамбовской области, проходит без осложнений.

Благодаря работе администрации дома ребенка, команды психологов, врачей, соцработника и юриста с родителями, у ребенка появился шанс на скорое возвращение в родную семью.