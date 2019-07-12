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Главврач пензенского кардиоцентра рассказал, как перенес операцию ребенок из Тамбова

12:07 | 12.07.2019 | Медицина

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Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Двухлетний воспитанник тамбовского областного специализированного дома ребенка, которому в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Пензе проведена высокотехнологичная операция, перенес ее благополучно. Об этом сообщил главный врач медучреждения, доктор медицинских наук Владлен Базылев.

Главврач пензенского кардиоцентра рассказал, как перенес операцию ребенок из Тамбова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что всегда особенно волнуется, когда в кардиоцентр поступают малолетние пациенты.

«Наш коллектив прекрасно понимает, что будущее таких детей в буквальном смысле слова в наших руках, и мы осознаем всю степень ответственности за них», — добавил хирург.

Владлен Базылев отметил, что в случае с ребенком, у которого диагностирован порок сердца, было много поводов для беспокойства, но он стойко перенес операцию и все необходимые последующие процедуры.

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Главврач, который также является региональным координатором проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», отметил, что, если у пациента благодаря операции не только восстановится здоровье, но и появится любящая семья, то медики будут вдвойне счастливы.

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, юного жителя Тамбова уже перевезли обратно. Послеоперационный период, по данным специалистов управления здравоохранения Тамбовской области, проходит без осложнений.

Благодаря работе администрации дома ребенка, команды психологов, врачей, соцработника и юриста с родителями, у ребенка появился шанс на скорое возвращение в родную семью.

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