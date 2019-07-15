Для трех пензенских детских больниц приобретено оборудование почти на 20 млн. рублей Медицина

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Новое медицинское оборудование общей стоимостью 19,5 млн. рублей поступит в детские поликлиники межрайонных больниц в Сердобске, Кузнецке и Каменке Пензенской области в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, приобретены УЗИ-аппараты экспертного класса, цифровые широкоугольные ретинальные камеры для оснащения кабинетов офтальмологов, а также автоматические аппараты для измерения внутриглазного давления.

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В 2019 году на приобретение оборудования для лечебных учреждений Пензенской области в рамках направления «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение» затратят 82,7 млн. рублей, в том числе 76,1 млн. рублей федеральных средств.

За 6 лет на реализацию проекта на территории региона направят 744,5 млн. рублей, из которых 682,3 млн. рублей из федерального бюджета и 62,2 млн. рублей — из областного. Финансовые средства пойдут на поставку оборудования для детских учреждений, внедрение принципов бережливых технологий, а также ремонт и реконструкцию больниц.