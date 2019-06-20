Утверждена программа развития детского здравоохранения в Пензенской области Медицина

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Программа «Развитие детского здравоохранения Пензенской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» утверждена постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Она разработана на основе паспорта соответствующего регионального проекта.

Как отмечается в тексте документа, программа направлена на достижение целевого показателя нацпроекта — снижение младенческой смертности до 3,5 на 1 тыс. родившихся живыми.

Ключевыми задачами названы: увеличение охвата детей профилактическими осмотрами, в том числе девочек — акушерами-гинекологами, а юношей — детскими урологами-андрологами; а также доли детей с впервые выявленной патологией костно-мышечной системы, соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезнями органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена веществ, поставленных на диспансерный учет.

Планируется, что будет продолжено обучение врачей в области перинатологии в симуляционных центрах. За 6 лет его пройдут 374 специалиста. Также будет продолжено оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, в том числе за счет средств родовых сертификатов.

Планируется, что снижение уровня младенческой смертности будет происходить постепенно. Для 2019 года установлен целевой показатель 4,1 на 1 тыс. родившихся живыми, на 2020 — 4, на 2021 — 3,9, на 2022 — 3,8.

Кроме того, программа содержит характеристику службы медицинской помощи детям и родовспоможения Пензенской области.

Согласно обнародованным данным, в регионе проживают 1 млн. 331 тыс. 655 человек, в том числе детей в возрасте до 17 лет 234 тыс. 330, что составляет 17,6%.

Количество родов в 2018 году составило 10 тыс. 623, что на 227, или 2,1%, меньше, чем в 2017-м — 10 тыс. 850. В 2016 году их насчитывалось 12 тыс. 674.

В области отсутствуют учреждения родовспоможения первого уровня.

В 2018 году функционировало всего шесть акушерских стационаров.

Это перинатальный центр в составе пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, который с 1 января 2019 года продолжил функционировать в составе многопрофильного учреждения здравоохранения «третьего уровня» — областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, а также пять учреждений родовспоможения второго уровня — пензенский городской родильный дом и родильные отделения в кузнецкой, каменской, сердобской и нижнеломовской межрайонной больницах.

Функционировало 420 акушерских коек: 302 для беременных и рожениц, а также 118 коек патологии беременности.

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Количество родов по группам учреждений распределилось следующим образом: 3-я группа — 4 тыс. 25 (37,89%), 2-я группа — 6 тыс. 552 (61,67%), не на койках для беременных и рожениц — 46 (0,43%), из них 19 домашних, 10 дорожных и 11 в многопрофильных медицинских организациях «3 уровня».

В Пензенской области сохраняется устойчивая тенденция к снижению общего количества абортов. Оно уменьшилось на 22%, показатель на 1 тыс. женщин фертильного возраста снизился с 16 до 12,7. Индикативный показатель Пензенской области по программе «Развитие здравоохранения» в 2018 году 16 на 1 тыс. женщин фертильного возраста не превышен.

Также в описании текущей ситуации отмечается, что заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет выросла с 205 тыс. 645,6 до 220 тыс. 154, 7 на 100 тыс. детского населения.

Число детей-инвалидов в 2018 году составило 3 тыс. 975, что на 119 больше, чем в 2017-м. В структуре детской инвалидности ведущее место занимают психические расстройства, болезни нервной системы, врожденные аномалии.