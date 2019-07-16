Пензенские врачи спасли пациентку с клещевым энцефалитом Медицина

Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Жительница Пензенской области, попавшая в больницу с клещевым энцефалитом, пошла на поправку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отдыхала в Башкирии, где и произошел укус клеща. Вернувшись домой, женщина почувствовала недомогание, сильные головные боли и повышение температуры, в результате чего была госпитализирована.

В настоящее время она находится на лечении в пензенском областном клиническом центре специализированных видов помощи. Ее диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. Этот случай завозного заболевания стал вторым в Пензенской области за последние 10 лет.

В состоянии женщины отмечается положительная динамика. По данным министерства, диагностика, применение специфической терапии, высокий профессионализм врачей и слаженность их действий позволяют надеяться на благоприятный исход в лечении пациентки.

Читайте также

В Пензенской области от укусов клещей пострадали почти 1,4 тыс. человек

Клещевой энцефалит представляет собой вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы иксодовых клещей. Вирус способен вызвать воспаление тех или иных зон головного мозга: собственно энцефалит либо родственные ему менингит и менингоэнцефалит.

Основной зоной распространения болезни является Сибирь, Дальний Восток, Урал. Энцефалитные клещи также распространены в Крыму, Пермском крае, Башкирии, Удмуртии, Калининградской, Ленинградской и Московской областях. Пензенская область в число эндемичных регионов по клещевому энцефалиту не входит.

На начальной стадии симптомы заболевания напоминают грипп и простуду. Затем следует этап улучшения, когда кажется, что человек здоров. Заниматься самолечением категорически запрещено. При неправильном подходе вылечить энцефалит будет невозможно, увеличится риск летального исхода. Терапия проводится в стационаре под строгим наблюдением инфекциониста.