В Пензенской области с начала года выявлено почти 4 тыс. случаев болезней кровообращения Медицина

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Болезни системы кровообращения лидируют в Пензенской области среди заболеваний, впервые выявленных при диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, с начала 2019 года зафиксировано 3 тыс. 807 случаев таких заболеваний. При этом обследование прошли почти 104 тыс. человек из 180 тыс., подлежащих диспансеризации.

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В 54% случаев болезни системы кровообращения характеризуются повышенным артериальным давлением.

Второе место занимают заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 25,6%, или 2 тыс. 655 случаев. 38% от этого числа приходится на ожирение и 11% — на сахарный диабет.

Кроме того, за шесть месяцев 2019 года у первично здоровых людей при диспансеризации выявлено 309 случаев новообразований.