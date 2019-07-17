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В Пензенской области с начала года выявлено почти 4 тыс. случаев болезней кровообращения

17:56 | 17.07.2019 | Медицина

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Болезни системы кровообращения лидируют в Пензенской области среди заболеваний, впервые выявленных при диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области с начала года выявлено почти 4 тыс. случаев болезней кровообращения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, с начала 2019 года зафиксировано 3 тыс. 807 случаев таких заболеваний. При этом обследование прошли почти 104 тыс. человек из 180 тыс., подлежащих диспансеризации.

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В 54% случаев болезни системы кровообращения характеризуются повышенным артериальным давлением.

Второе место занимают заболевания эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — 25,6%, или 2 тыс. 655 случаев. 38% от этого числа приходится на ожирение и 11% — на сахарный диабет.

Кроме того, за шесть месяцев 2019 года у первично здоровых людей при диспансеризации выявлено 309 случаев новообразований.

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