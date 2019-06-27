В Пензенской области утверждена программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями Медицина

Пенза, 27 июня 2019. PenzaNews. Региональная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями утверждена в Пензенской области.

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Она принята в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Ответственным исполнителем программы, которая рассчитана на 2019–2024 годы, назначено министерство здравоохранения Пензенской области.

Согласно тексту документа, планируется добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения до 601 случая на 100 тыс. населения к 2024 году.

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Также поставлена задача по снижению смертности от инфаркта миокарда до 38,3 на 100 тыс. населения в 2019 году, 36,9 — в 2020, 35,5 — в 2021, 34,1 — в 2022 году, 32,7 — в 2023 году, 31,6 — в 2024 году.

По снижению смертности от острого нарушения мозгового кровообращения установлены следующие целевые показатели: до 102,5 на 100 тыс. населения в 2019 году, 98,7 — в 2020, 95 — в 2021, 91,2 — в 2022, 87,4 — в 2023, 84,6 — в 2024.

Снизить больничную летальность от инфаркта миокарда намечено до 11,3% в 2019 году, 10,8% в 2020, 10,1% в 2021, 9,3% в 2022, 8,7% в 2023 и 8% в 2024.

Кроме того, планируется добиться снижения больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 17,6% в 2019 году, 16,9% в 2020, 16,2% в 2021, 15,5% в 2022, 14,7% в 2023 и 14% в 2024.

Помимо этого, стоит задача по увеличению отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром до 55% в 2019 году, 56% в 2020, 57% в 2021, 58% в 2022, 59% в 2023 и 60% в 2024.

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях необходимо увеличить до 3 тыс. 722 единиц в 2019 году, 3 тыс. 790 в 2020, 3 тыс. 857 в 2021, 3 тыс. 925 в 2022, 3 тыс. 993 в 2023 и 4 тыс. 60 в 2024.

Долю профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, следует увеличить до 91,6% в 2019 году, 92,3% в 2020, 93% в 2021, 93,7% в 2022, 94,3% в 2023 и 95% в 2024.

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В тексте программы отмечается, что численность населения Пензенской области с 2013 года уменьшилась на 2,7% — с 1 млн. 368 тыс. 657 человек до 1 млн. 331 тыс. 655 в 2018 году. В структуре преобладает городское население, на него приходится 68,5% жителей.

Ниже, чем по России в целом, доля лиц моложе трудоспособного возраста — 15,9%. Выше, чем в среднем по стране, доля лиц старше трудоспособного возраста — 29,6%.

С 2013 года показатель общей смертности снизился на 1,3% с 1 тыс. 469 на 100 тыс. населения (20 тыс. 46 человек) до 1 тыс. 449,3 на 100 тыс. населения (19 тыс. 201) в 2018 году.

Вместе с тем в 2018 году наблюдался рост показателя общей смертности на 2,8% по сравнению с 2017-м — с 1 тыс. 410,2 на 100 тыс. населения до 1 тыс. 449,3 на 100 тыс. населения.

Показатель смертности от болезней системы кровообращения снизился на 22,6% — с 928,8 на 100 тыс. населения (12 тыс. 674 человека) в 2013 году до 719 на 100 тыс. населения в 2017 (9 тыс. 610 человек), что выше показателя по Российской Федерации — 587,6 на 22,4% в 2017 году. Число сохраненных жизней — 3 тыс. 64.

За 2018 год показатель смертности от болезней системы кровообращения вырос по сравнению с 2017-м на 6,5% и составил 765,7 на 100 тыс. населения, прирост числа умерших — 535 человек.