Пациенту 4 года назад предрекли скорую смерть, но он не умер и подал в суд на больницу Медицина

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Пензенский областной онкологический диспансер должен выплатить компенсацию морального вреда мужчине, у которого четыре года назад ошибочно диагностировали рак.

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Обратившись с иском в Октябрьский районный суд Пензы, пациент указал, что в июне 2015 года ему поставили диагноз: «Онкология IV стадии», при этом, по прогнозам врачей, ему оставалось жить примерно месяц, но благодаря повторному обследованию удалось выявить истинную причину плохого самочувствия — остеопороз II степени.

По утверждению мужчины, отсутствие своевременного квалифицированного лечения имеющегося у него заболевания привело к переломам позвоночника, в связи с чем он просил суд взыскать с онкодиспансера компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

В свою очередь представитель учреждения здравоохранения при рассмотрении дела заявленные исковые требования не признала, пояснив, что остеопороз был выявлен у пациента еще в 2011 году, но его никто не лечил, а наличие врачебной ошибки при определении онкологами диагноза в 2015-м не установлено.

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Вместе с тем допрошенный в судебном заседании эксперт констатировал, что постановка диагноза в 2015 году была ошибочной, поскольку онкологическое заболевание самостоятельно излечиться не могло, а в настоящее время оно у истца отсутствует.

При определении размера компенсации суд учел, что в результате некачественно оказанной медицинской услуги был нанесен урон психическому и физическому благополучию пациента, он и его родственники находились в стрессовой ситуации, а также то, что мужчина не получал своевременного лечения.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы, с учетом установленных по делу обстоятельств, требований разумности и справедливости суд посчитал необходимым уменьшить заявленный истцом размер денежной компенсации и взыскать с областного онкологического диспансера 90 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.