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В ФАП села Наумкино будет проведен газ

10:18 | 24.07.2019 | Медицина

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Шемышейка, 24 июля 2019. PenzaNews. Газоснабжение фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Наумкино Шемышейского района Пензенской области требуется наладить до наступления холодов. Соответствующее поручение губернатор Иван Белозерцев дал по итогам приема граждан, в ходе которого к нему обратились две местные жительницы Антонина Кузнецова и Людмила Можарова.

В ФАП села Наумкино будет проведен газ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Женщины обратили внимание главы региона на то, что ФАП закрыт из-за отсутствия газоснабжения, но он очень нужен в данном населенном пункте.

В свою очередь губернатор отметил, что берет ситуацию на личный контроль.

«В ФАП мы должны провести отопление и обеспечить его горячей водой. […] Сделаем проект, деньги выделим, на сессии Законодательного собрания [депутаты] нас поддержат. К ноябрю пункт должен работать», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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