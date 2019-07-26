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В пензенскую областную детскую больницу поступил дополнительный аппарат для ИВЛ

09:22 | 26.07.2019 | Медицина

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Дополнительный аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью более 2 млн. рублей поступил в отделение анестезиологии и реанимации пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова.

В пензенскую областную детскую больницу поступил дополнительный аппарат для ИВЛ

Фото: Health.pnzreg.ru

Прибор предназначен для стабилизации дыхания пациентов при тяжелых клинических состояниях. Его работа основана на последних технологических разработках в области жизнеобеспечения несовершеннолетних и адекватной респираторной поддержки.

Устройство имеет простое управление, может легко перемещается по помещению и готово к проведению реанимационных мер даже в случае проблем с электропитанием.

Главный врач учреждения здравоохранения Максим Баженов пояснил, что аппарат будет применяться для детей старшего возраста.

«Больница Филатова на сегодняшний день — это современный, многопрофильный, специализированный медицинский центр. К нам доставляют самых сложных детей, находящихся порой в тяжелейших критических состояниях. Еще один аппарат ИВЛ в линейке оборудования нашего лечебного учреждения, конечно, необходим», — цитирует Максима Баженова пресс-служба регионального Минздрава.

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