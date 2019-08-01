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В двух башмаковских селах начато строительство модульных ФАПов

09:08 | 01.08.2019 | Медицина

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Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Строительство двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов начато в селех Тимирязево и Алексеевка Башмаковского района Пензенской области.

В двух башмаковских селах начато строительство модульных ФАПов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Рабочие приступили к монтажу свайно-винтового фундамента, на котором будет размещено здание.

Сдача объектов в Башмаковском районе планируется в конце августа.

Их возведение осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

С 2015 года в Пензенской области построены девять ФАПов и здравпунктов, а также четыре врачебные амбулатории в 11 районах.

В 2019 году в девяти районах Пензенской области будут созданы и заменены 12 фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов, из них четыре, находящихся в аварийном состоянии, переедут во вновь построенные здания.

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