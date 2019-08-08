В Старом Чирчиме в сентябре начнет функционировать модульный ФАП Медицина

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) планируется ввести в эксплуатацию в селе Старый Чирчим Камешкирского района Пензенской области в начале сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«В настоящее время ФАП располагается в двухэтажном здании бывшей участковой больницы и занимает только несколько помещений. Основная часть сооружения не эксплуатируется, что привело к его разрушению», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что на данный момент на площадке, которая определена под размещение нового медицинского объекта, рабочие приступили к монтажу свай.

«Строительство объекта осуществляется за счет средств регионального бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2022 годы». Его стоимость составляет более 2,6 млн. рублей», — уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в селе проживают около 700 человек, которым с появлением модульного ФАПа медицинская помощь станет доступнее.