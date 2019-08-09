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В Пензе для паллиативных бригад закупили портативные аппараты ИВЛ и оксигенотерапии

15:16 | 09.08.2019 | Медицина

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Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Инсуффляторы-аспираторы, а также портативные аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и оксигенации приобретены в рамках национального проекта «Демография» для бригад паллиативной помощи, функционирующих в поликлиниках №6 и №8 в Пензе.

В Пензе для паллиативных бригад закупили портативные аппараты ИВЛ и оксигенотерапии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, на эти цели из федерального бюджета было выделено около 2,6 млн. рублей.

Предполагается, что новые аппараты позволят облегчить состояния тяжелобольных пациентов, имеющих проблемы с дыханием. Их будут использовать при осуществлении паллиативного ухода на дому.

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«Нуждающихся в оказании медицинской помощи на дому довольно много. Это люди, перенесшие инсульт, имеющие заболевания и последствия травм центральной нервной системы. Отдельную большую группу составляют пациенты с онкологической патологией», — пояснила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» Елена Семечкина.

Она добавила, что инсуффлятор-аспиратор поможет неинвазивно безболезненно удалить содержимое бронхов тогда, когда пациенты не могут его откашлять самостоятельно, а портативные аппараты ИВЛ и оксигенотерапии необходимы для поддержки людей с расстройствами внешнего дыхания.

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