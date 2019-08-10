В Пензенской области планируется привить от гриппа не менее 55% населения Медицина

Пенза, 10 августа 2019. PenzaNews. Охват совокупного населения Пензенской области иммунизацией против гриппа предстоящей осенью должен составить не менее 55%. Соответствующее решение принято по итогам заседания противоэпидемической комиссии, состоявшегося в минувшую пятницу, 9 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При обсуждении этой темы было учтено, что в эпидсезон 2018–2019 годов в Пензенской области зафиксировано 48 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 318 — гриппа.

При этом суммарный охват населения иммунизацией превысил 53%. По официальным данным, из числа заболевших гриппом достоверно привитыми являлись 11 человек, в том числе пятеро детей, что составило чуть более 3%.

Читайте также

Реконструкция детской больницы позволит оказывать помощь на европейском уровне — Никишин

Показатели заболеваемости населения Пензенской области гриппом и ОРВИ были ниже, чем в ряде сопредельных регионов. Период превышения контрольного уровня эпидемического порога был незначительным. Длительного применения ограничительных мероприятий в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях не потребовалось.

Согласно расчетам, благодаря вакцинации предотвращено не менее 184 тыс. случаев гриппа. При отсутствии предсезонной иммунизации фактическая заболеваемость могла бы составить 24,1 на 100 тыс. населения. Прямой предотвращенный ущерб оценивается в 2,4 млрд. рублей.

Как показал анализ, иммунизация групп населения, прививаемых в рамках национального календаря, была удовлетворительной, а профессиональных групп риска, не входящих в перечень вакцинируемых за счет федерального бюджета — работников торговли, общепита, строительной сферы и других — недостаточной. Если в сезон 2019–2020 годов ситуация повторится, возникнет угроза локальных эпидемических осложнений по гриппу, что может привести к широкому распространению инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.