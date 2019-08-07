Реконструкция детской больницы позволит оказывать помощь на европейском уровне — Никишин Медицина

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Реконструкция пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова позволит оказывать медицинскую помощь на европейском уровне. Такое мнение выразил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Катастрофически не хватало площадей в этом лечебном учреждении. [...] С того времени, как отсюда ушел перинатальный центр в прекрасное здание на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко, у нас появилась возможность расширить площади детской больницы», — пояснил он журналистам в ходе визита в учреждение в среду, 7 августа.

По словам Александра Никишина, в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделено примерно 570 млн. рублей, что позволит выполнить реконструкцию двух корпусов с обустройством теплого перехода.

Министр добавил, что в результате регион получит «современнейшее лечебное учреждение со всем необходимым оборудованием».

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«Я думаю, достойные кадры придут в областную детскую больницу, и помощь [пациентам] будет оказана на самом высоком европейском уровне», — сказал он.

Согласно данным портала госзакупок, 31 мая 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Пензастройком» государственный контракт на реконструкцию акушерского и главного корпусов областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с устройством теплого перехода.

Его цена составила около 280 млн. рублей.

Работы в рамках первого этапа должны быть выполнены до 15 февраля, второго — до 1 декабря 2020 года.