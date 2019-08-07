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Реконструкция детской больницы позволит оказывать помощь на европейском уровне — Никишин

12:33 | 07.08.2019 | Медицина

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Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Реконструкция пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова позволит оказывать медицинскую помощь на европейском уровне. Такое мнение выразил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Реконструкция детской больницы позволит оказывать помощь на европейском уровне — Никишин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Катастрофически не хватало площадей в этом лечебном учреждении. [...] С того времени, как отсюда ушел перинатальный центр в прекрасное здание на территории областной больницы имени Н.Н. Бурденко, у нас появилась возможность расширить площади детской больницы», — пояснил он журналистам в ходе визита в учреждение в среду, 7 августа.

По словам Александра Никишина, в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделено примерно 570 млн. рублей, что позволит выполнить реконструкцию двух корпусов с обустройством теплого перехода.

Министр добавил, что в результате регион получит «современнейшее лечебное учреждение со всем необходимым оборудованием».

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«Я думаю, достойные кадры придут в областную детскую больницу, и помощь [пациентам] будет оказана на самом высоком европейском уровне», — сказал он.

Согласно данным портала госзакупок, 31 мая 2019 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило с ООО «Пензастройком» государственный контракт на реконструкцию акушерского и главного корпусов областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова с устройством теплого перехода.

Его цена составила около 280 млн. рублей.

Работы в рамках первого этапа должны быть выполнены до 15 февраля, второго — до 1 декабря 2020 года.

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