Пензенская больница №4 получила противоожоговую кровать Медицина

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Флюидизирующая кровать стоимостью 3,5 млн. рублей, приобретенная за счет средств областного бюджета, поступила в клиническую больницу №4 города Пензы.

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, данная кровать представляет собой большую металлическую ванну с сыпучим материалом, напоминающим песок. Стекломикрошарики под действием подающегося снизу подогретого воздуха, образуют так называемый «кипящий» слой. Благодаря используемой технологии, больной находится на воздушной подушке, отделенной от «кипящего» слоя специальной фильтрующей простыней. При этом травмированная кожа почти не соприкасается с плотной поверхностью.

Большим преимуществом является то, что после оперативного восстановления кожного покрова пострадавший не пролеживает пересаженные кожные лоскуты.

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Предполагается, что один пациент будет находиться на кровати не менее двух недель с целью подсушивания ожоговых ран.

По словам заведующего ожоговым отделением клинической больницы №4 Вячеслава Евсеева, при использовании такой кровати достигается более быстрое формирование струпа, что положительно сказывается на течении болезни пациента.

«Это препятствует развитию микроорганизмов в ранах, снижает выраженность интоксикации. Тем самым увеличиваются шансы на выздоровление по сравнению с такими же больными, находящимися на обычных кроватях», — пояснил он.