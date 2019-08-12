Для пензенского центра крови приобретена диагностическая ПЦР-станция Медицина

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Автоматическая станция для обследования образцов донорской крови с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) поступила в клинико-диагностическую лабораторию пензенского областного центра крови.

Фото: Health.pnzreg.ru

Оборудование отличается высокой производительностью и позволяет проводить тестирование в день забора материала. Кроме того, ПЦР-станция, работая над одной пробой, способна провести несколько исследований и обнаружить возбудителей разных инфекций.

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Тестирование методом полимеразной цепной реакции выявляет опасные микроорганизмы, в том числе в инкубационном периоде. Это дает возможность обеспечить высокую степень вирусной безопасности гемокомпонентов.

Кроме того, доступна автоматизированная загрузка образцов донорской крови и расходных материалов в аппарат с одновременным считыванием штрих-кодов, что снижает влияние человеческого фактора и риск загрязнения анализов.

Этот способ обследования признан наиболее достоверным, так как исключает получение ложных данных благодаря высокому уровню специфичности, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.