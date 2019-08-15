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В поликлинике пензенской офтальмологической больницы появится лифт

11:47 | 15.08.2019 | Медицина

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Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Пассажирский лифт будет оборудован в четырехэтажном здании поликлиники пензенской областной офтальмологической больницы в рамках проводимой реконструкции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В поликлинике пензенской офтальмологической больницы появится лифт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проектом предусмотрено, что шахта будет пристроена с северной стороны поликлиники.

Работы планируется начать на следующей неделе.

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«Внешний вид и планировочное решение представляют собой планомерное продолжение архитектурно-планировочной концепции здания лечебного учреждения», — отметил главный врач пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Согласно данным портала госзакупок, 31 июня был заключен контракт между пензенской областной офтальмологической больницей и ООО «Стривер» на устройство лифтовой шахты на сумму почти 7 млн. рублей.

Данная организация стала единственным участником электронного аукциона.

Средства на проведение работ выделены из регионального бюджета.

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