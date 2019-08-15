В поликлинике пензенской офтальмологической больницы появится лифт
Печать
Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Пассажирский лифт будет оборудован в четырехэтажном здании поликлиники пензенской областной офтальмологической больницы в рамках проводимой реконструкции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Проектом предусмотрено, что шахта будет пристроена с северной стороны поликлиники.
Работы планируется начать на следующей неделе.
Читайте также
В Пензе отремонтирована поликлиника офтальмологической больницы
«Внешний вид и планировочное решение представляют собой планомерное продолжение архитектурно-планировочной концепции здания лечебного учреждения», — отметил главный врач пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.
Согласно данным портала госзакупок, 31 июня был заключен контракт между пензенской областной офтальмологической больницей и ООО «Стривер» на устройство лифтовой шахты на сумму почти 7 млн. рублей.
Данная организация стала единственным участником электронного аукциона.
Средства на проведение работ выделены из регионального бюджета.