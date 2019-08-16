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В Пензенской области план по диспансеризации выполнен почти на 70%

16:35 | 16.08.2019 | Медицина

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. 119 тыс. 465 жителей Пензенской области, что составляет более 66% от запланированного на 2019 год показателя, прошли диспансеризацию за период с января по июль. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области план по диспансеризации выполнен почти на 70%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, среди впервые выявленных заболеваний лидируют болезни системы кровообращения — зафиксировано 4 тыс. 539 таких случаев. Из них более 50% приходится на долю болезней, характеризующихся повышенным артериальным давлением.

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Второе место занимают болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Впервые выявлено более 3 тыс. таких случаев. В 39% из них речь идет об ожирении, почти в 11% — о сахарном диабете.

По данным регионального Минздрава, диспансеризация позволила выявить у жителей Пензенской области 375 случаев злокачественных новообразований, причем в 64% они были диагностированы на I и II стадиях.

Среди факторов риска, которые при отсутствии коррекции могут привести к развитию заболеваний, специалисты чаще всего фиксировали нерациональное питание, избыточную массу тела и низкую физическую активность.

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