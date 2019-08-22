Пензенская горбольница №4 получила аппарат для безболезненной колоноскопии Медицина

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Аппарат для безболезненной фиброколоноскопии приобретен для пензенской городской клинической больницы №4 примерно за 1,3 млн. рублей, выделенных из регионального бюджета.

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Как пояснила заместитель главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника» по поликлинической части Елена Семечкина, процедура проводится с применением метода седации, который помогает пациенту расслабиться и успокоиться, находясь в сознании.

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«Как правило, причинами колоноскопического исследования являются заболевания и образования в толстом кишечнике, которые могут вызвать дополнительный дискомфорт при процедуре. Обезболивание методом седации позволит от них избавиться», — отметила она.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, новый аппарат будет применяться для скрининга колоректального рака, диагностики предраковых заболеваний толстой кишки и контроля результата оперативного лечения.