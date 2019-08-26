EN
18:49:05 Понедельник, 26 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Раскрыт сговор между пензенским онкодиспансером и АО «Фармимэкс»

17:35 | 26.08.2019 | Медицина

Печать

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области 26 августа приняла решение о признании ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» и АО «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс») нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции».

Раскрыт сговор между пензенским онкодиспансером и АО «Фармимэкс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в сообщении, распространенном пресс-службой регионального антимонопольного ведомства, стороны заключили соглашение, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции во время аукционов и созданию преимущественных условий для акционерного общества.

«Благодаря достигнутым договоренностям между заказчиком и АО «Фармимэкс» осуществлялось формирование начальной цены контракта по максимальной цене», — говорится в пресс-релизе.

Читайте также

В Пензе экс-главврач онкодиспансера приговорен к 5 годам колонии строгого режима

В нем подчеркивается, что действия участников соглашения в ходе торгов были направлены на обеспечение победы данной организации, а не на выбор наилучшего предложения в условиях конкурентной борьбы.

УФАС выдало учреждению и акционерному обществу предписания, которые являются обязательными для исполнения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Железнодорожного районного суда Пензы от 14 июня 2019 года бывший главный врач областного онкодиспансера Виталий Серебряков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн. рублей и лишением права занимать определенные должности.

Согласно материалам дела, руководитель учреждения получил незаконные вознаграждения за совершение незаконных действий при заключении контрактов на поставку лекарственных препаратов.

Загрузка...
Читайте также
Более 14 тыс. трудовых договоров заключено в регионе с людьми, работавшими неофициально Горячая вода вернулась почти во все дома Пензы — «Т Плюс»
Мошенник выманил у жительницы Заречного 140 тыс. рублей Завершено обследование участков нефтепродуктопровода «Куйбышев — Брянск»
В Кузнецке организована проверка по факту гибели водителя машины, врезавшейся в столб Двое жителей Пензы подозреваются в краже конфет из сердобского магазина
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама