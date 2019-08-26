Раскрыт сговор между пензенским онкодиспансером и АО «Фармимэкс» Медицина

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Комиссия управления ФАС России по Пензенской области 26 августа приняла решение о признании ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» и АО «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс») нарушившими федеральный закон «О защите конкуренции».

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Как поясняется в сообщении, распространенном пресс-службой регионального антимонопольного ведомства, стороны заключили соглашение, которое привело или могло привести к ограничению конкуренции во время аукционов и созданию преимущественных условий для акционерного общества.

«Благодаря достигнутым договоренностям между заказчиком и АО «Фармимэкс» осуществлялось формирование начальной цены контракта по максимальной цене», — говорится в пресс-релизе.

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В нем подчеркивается, что действия участников соглашения в ходе торгов были направлены на обеспечение победы данной организации, а не на выбор наилучшего предложения в условиях конкурентной борьбы.

УФАС выдало учреждению и акционерному обществу предписания, которые являются обязательными для исполнения.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Железнодорожного районного суда Пензы от 14 июня 2019 года бывший главный врач областного онкодиспансера Виталий Серебряков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн. рублей и лишением права занимать определенные должности.

Согласно материалам дела, руководитель учреждения получил незаконные вознаграждения за совершение незаконных действий при заключении контрактов на поставку лекарственных препаратов.