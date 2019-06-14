В Пензе экс-главврач онкодиспансера приговорен к 5 годам колонии строгого режима Криминал

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Бывший главный врач пензенского областного онкологического диспансера Виталий Серебряков, признанный судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн. рублей и лишением права занимать определенные должности.

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Оглашение приговора, состоявшееся в Железнодорожном районном суде Пензы в пятницу, 14 июня, заняло более часа.

«Серебряков совершил два особо тяжких преступления, впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту фактического проживания характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, имеет поощрения и положительную характеристику в министерстве здравоохранения Пензенской области, награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», — сказала судья Марина Егорова.

Говоря о факторах, которые были учтены при вынесении приговора, она отметила, что бывший главный врач имеет психическое расстройство. Вместе с тем судья добавила, что оно не лишало Виталия Серебрякова способности в полной мере осознавать характер своих действий.

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«Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Раскаяние в содеянном подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение соучастников в рамках заключенного судебного соглашения на стадии предварительного расследования, его явка с повинной, состояние здоровья самого подсудимого и его близкого родственника — отца, а также наличие награды суд признает смягчающими наказание обстоятельствами [...] и считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 Уголовного кодекса — ниже низшего предела наказания, предусмотренного ч. 5 и ч. 6. ст. 290», — пояснила Марина Егорова.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Серебрякову 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом с доход государства в размере 11 млн. рублей и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях и организациях здравоохранения сроком 3 года», — огласила судья.

Согласно приговору, мера пресечения в виде подписки о невыезде изменена на заключение под стражу.

В итоге Виталий Серебряков был взят под стражу в зале суда.

Бывший главный врач онкодиспансера, который все заседание находился в подавленном состоянии, после оглашения приговора заявил, что намерен обжаловать его.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2018 года Виталий Серебряков, занимавший на тот момент должность главного врача пензенского областного онкологического диспансера, был задержан по подозрению в получении двух взяток.

19 апреля он был заключен под стражу. Впоследствии мера пресечения была изменена на более мягкую — домашний арест.

В начале марта 2019 года уголовное дело в отношении Виталия Серебрякова было передано в суд. Оно рассматривалось в закрытом режиме.