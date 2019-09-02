В Пензенской области возникли претензии к саратовскому поставщику мобильных ФАПов Медицина

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Работа саратовской компании, которая должна осуществить поставку и монтаж 12 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в девяти районах Пензенской области, вызвала нарекания при возведении первого такого объекта в селе Александровка Городищенского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения области Александра Никишина.

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По его словам, поставщику направлена претензия об устранении замечаний.

Комментируя сложившуюся ситуацию, губернатор Иван Белозерцев обратил внимание на то, что сроки строительства мобильных фельдшерско-акушерских пунктов должны быть соблюдены.

«В течение недели поезжайте еще раз на саратовский завод, предъявляйте претензии. Работа должна быть сделана без нарушений, с соблюдением технологии либо мы расторгнем с ними контракт и закупим ФАПы на других заводах. Можно привлечь пензенских подрядчиков», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции в понедельник, 2 сентября.

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Согласно данным портала госзакупок, 14 июня 2019 года состоялся электронный аукцион на поставку и монтаж модульных конструкций 12 фельдшерско-акушерских пунктов для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Начальная цена составляла 33,6 млн. рублей.

Две поступившие заявки были признаны соответствующими требованиям. Их подали ООО «К-Модуль», предложившее цену в 31 млн. 920 тыс. рублей, и ООО «Стайер Медтехника», снизившее ее до 31 млн. 752 тыс. рублей.

В результате контракты с саратовской компанией «Стайер Медтехника» заключили девять учреждений: семь районных больниц — лунинская, земетчинская, городищенская, никольская, башмаковская, бессоновская и мокшанская, а также иссинская участковая и кузнецкая межрайонная больницы.