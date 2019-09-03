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В Пензенскую область поступила первая партия вакцин для иммунизации взрослых против гриппа

10:32 | 03.09.2019 | Медицина

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Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Первая партия вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для иммунизации взрослого населения против гриппа поступила в Пензенскую область. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступила первая партия вакцин для иммунизации взрослых против гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прививочная кампания взрослых начнется уже в конце этой недели — после распределения вакцины по медицинским организациям», — пояснили в ведомстве, добавив, что иммунизация детского населения уже проводится.

По словам начальника отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Галины Рожковой, в рамках национального календаря планируется привить свыше 138 тыс. детей и 602 тыс. взрослых, включая 2 тыс. беременных женщин; за счет других источников финансирования — 34 тыс. человек «групп риска».

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