Завершен капремонт лечебного корпуса больницы «РЖД-Медицина» в Пензе Медицина

Пенза, 14 сентября 2019. PenzaNews. Капитальный ремонт лечебного корпуса клинической больницы «РЖД-Медицина», расположенной на улице Урицкого в Пензе, завершен.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина, компания вложила в него 108 млн. рублей.

«Заменены оконные конструкции, кровля, системы вентиляции, кондиционирования, водо- и электроснабжения, отопления, произведен монтаж централизованной подводки медицинских газов, автоматической пожарной сигнализации, системы экстренного вызова медицинского персонала и другие работы. Подготовлены двух- и трехместные палаты повышенной комфортности, а также палата для маломобильной категории граждан», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что для выявления болезней на ранних стадиях поставлены магнитно-резонансный томограф, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование.

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«Всего с 2016 года лечебное учреждение приобрело современное медицинское оборудование на общую сумму 87,8 млн. рублей», — уточнила Валерия Митякина.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пензы» представляет собой многопрофильный медкомплекс. Включает в себя круглосуточный стационар на 105 коек — 25 терапевтического, 25 неврологического и 55 хирургического профилей; поликлинику общей плановой мощностью 600 посещений в смену; дневной стационар на 85 коек — 60 офтальмологического и 25 терапевтического профилей; врачебно-экспертную комиссию в поликлинике; а также 11 пунктов предрейсового медосмотра.

В больнице трудятся 466 сотрудников, в том числе 90 врачей, из них восемь — кандидаты медицинских наук.

Больница обслуживает более 15 тыс. человек: 25,2% — это сотрудники ОАО «РЖД», 26,3% — неработающие пенсионеры, 48,5% — население.