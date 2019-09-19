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В Пензенской области за неделю более чем на четверть выросла заболеваемость ОРВИ

10:50 | 24.09.2019 | Медицина

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Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области выросла с 16 по 22 сентября на 26,9% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за неделю более чем на четверть выросла заболеваемость ОРВИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, в течение минувшей недели в Пензенской области было зарегистрировано 1 тыс. 923 случая ОРВИ.

Всего острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 0,14% совокупного населения и 0,4% детей в возрасте до 14 лет. При этом суммарная заболеваемость в регионе ниже уровня эпидпорога на 26,5%.

Относительно высокая заболеваемость ОРВИ отмечена в Кузнецке (550,4 на 100 тыс. населения), а также в ряде районов области — Лопатинском (456,2), Кузнецком (406,8), Сосновоборском (381,9), Никольском (357,7), Камешкирском (315,8) и других.

В Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями на прошлой неделе составила 131,8 на 100 тыс. населения, или 687 случаев, что ниже уровня эпидпорога на 47,7%.

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