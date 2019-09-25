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Всероссийская конференция в Пензе по вопросам педиатрии объединит более 700 специалистов

11:55 | 25.09.2019 | Медицина

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Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Более 700 человек зарегистрировались для участия во второй всероссийской научно-практической конференции «Осенние Филатовские чтения. Важные вопросы детского здоровья», которая пройдет на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 26–27 сентября.

Всероссийская конференция в Пензе по вопросам педиатрии объединит более 700 специалистов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Двухдневная программа включает в себя пленарное заседание и 29 симпозиумов, которые проведут свыше 80 ведущих специалистов России.

Планируется обсудить вопросы, связанные с результатами последних научных достижений в диагностике, лечении и профилактике наиболее распространенных детских болезней, психолого-педагогической помощи. Значительный блок вопросов будет посвящен комплексной реабилитации несовершеннолетних.

Ожидается, что особое внимание будет уделено применению стандартов, протоколов и клинических рекомендаций, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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