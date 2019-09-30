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Врач Нина Крикунова отмечена благодарственным письмом губернатора за проявленное мужество

18:07 | 30.09.2019 | Медицина

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Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарственное письмо врачу скорой медицинской помощи Нине Крикуновой, которая в январе 2019 года, направляясь на вызов, была сбита с ног грузовой «ГАЗелью», упала на левое плечо и получила перелом, после чего, превозмогая боль, направилась к пациенту и лишь потом, убедившись, что он в порядке, позволила специалистам заняться собственной травмой.

Врач Нина Крикунова отмечена благодарственным письмом губернатора за проявленное мужество

Фото: Pnzreg.ru

«Я совершенно случайно узнал о Вашем поступке. Искренне захотелось с Вами встретиться, сказать Вам огромное спасибо, потому, что это пример для подражания», — отметил Иван Белозерцев в ходе встречи, состоявшейся в областном правительстве в понедельник, 30 сентября.

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Он поблагодарил Нину Крикунову за поступок, который, по его словам, «нечасто встретишь в наши дни».

В свою очередь врач пояснила, что она лишь следовала своим принципам.

«Тогда я и не думала ни о каком поступке, просто это моя обязанность — помогать больным людям. Я человек из прошлого века, нас учили по-другому», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба облправительства, помимо благодарственного письма за проявленное мужество и преданность профессии, глава региона вручил Нине Крикуновой цветы и памятный подарок.

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