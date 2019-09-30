Врач Нина Крикунова отмечена благодарственным письмом губернатора за проявленное мужество Медицина

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил благодарственное письмо врачу скорой медицинской помощи Нине Крикуновой, которая в январе 2019 года, направляясь на вызов, была сбита с ног грузовой «ГАЗелью», упала на левое плечо и получила перелом, после чего, превозмогая боль, направилась к пациенту и лишь потом, убедившись, что он в порядке, позволила специалистам заняться собственной травмой.

Фото: Pnzreg.ru

«Я совершенно случайно узнал о Вашем поступке. Искренне захотелось с Вами встретиться, сказать Вам огромное спасибо, потому, что это пример для подражания», — отметил Иван Белозерцев в ходе встречи, состоявшейся в областном правительстве в понедельник, 30 сентября.

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Он поблагодарил Нину Крикунову за поступок, который, по его словам, «нечасто встретишь в наши дни».

В свою очередь врач пояснила, что она лишь следовала своим принципам.

«Тогда я и не думала ни о каком поступке, просто это моя обязанность — помогать больным людям. Я человек из прошлого века, нас учили по-другому», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба облправительства, помимо благодарственного письма за проявленное мужество и преданность профессии, глава региона вручил Нине Крикуновой цветы и памятный подарок.