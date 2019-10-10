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В Пензе 12 октября женщины смогут попасть на прием в онкодиспансер без направления

09:00 | 10.10.2019 | Медицина

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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Жительницы Пензенской области смогут попасть на консультативный прием к врачам онкологического диспансера в предстоящую субботу, 12 октября, без направления из медицинского учреждения по месту жительства. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензе 12 октября женщины смогут попасть на прием в онкодиспансер без направления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС [страховой номер индивидуального лицевого счета]», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при наличии показаний у пациенток будет возможность пройти дополнительное обследование, маммографию и УЗИ молочных желез.

«Акция организована в преддверии Всемирного дня борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября», — сказали в Минздраве, уточнив, что в Пензенской области данная патология занимает второе место после рака кожи в структуре заболеваемости злокачественных новообразований у женщин и каждый год выявляется свыше 600 новых случаев.

Запись на прием к онкологу ведется по телефону, номер которого указан на сайте министерства здравоохранения региона.

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