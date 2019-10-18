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В Пензе врачи провели успешную операцию по протезированию черепа

18:18 | 18.10.2019 | Медицина

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Нейрохирурги пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко провели сложную реконструктивную операцию по протезированию черепа.

В Пензе врачи провели успешную операцию по протезированию черепа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения здравоохранения, протез был изготовлен с использованием технологии 3D-печати.

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Врачам под руководством заведующего региональным сосудистым центром Михаила Краснова удалось создать цифровую сверхточную модель протеза, которая идеально подошла к дефектной части свода черепа пациента.

При этом были сохранены анатомические, косметические, эстетические и физиологические особенности.

Комментируя проведенную операцию, Михаил Краснов уточнил, что она была запланирована давно, а состоялась пять дней назад.

«Из костного цемента мы изготовили имплант, закрыли дефект черепа. Сегодня наш счастливый пациент поправляется, радуется, что голова его цела, готовится к выписке», — сказал он.

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