В Пензе врачи провели успешную операцию по протезированию черепа Медицина

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Нейрохирурги пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко провели сложную реконструктивную операцию по протезированию черепа.

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Как сообщается на сайте учреждения здравоохранения, протез был изготовлен с использованием технологии 3D-печати.

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Врачам под руководством заведующего региональным сосудистым центром Михаила Краснова удалось создать цифровую сверхточную модель протеза, которая идеально подошла к дефектной части свода черепа пациента.

При этом были сохранены анатомические, косметические, эстетические и физиологические особенности.

Комментируя проведенную операцию, Михаил Краснов уточнил, что она была запланирована давно, а состоялась пять дней назад.

«Из костного цемента мы изготовили имплант, закрыли дефект черепа. Сегодня наш счастливый пациент поправляется, радуется, что голова его цела, готовится к выписке», — сказал он.