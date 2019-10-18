В Пензе врачи провели успешную операцию по протезированию черепа

Врачам под руководством заведующего региональным сосудистым центром Михаила Краснова удалось создать цифровую сверхточную модель протеза, которая идеально подошла к дефектной части свода черепа пациента.
При этом были сохранены анатомические, косметические, эстетические и физиологические особенности.
Комментируя проведенную операцию, Михаил Краснов уточнил, что она была запланирована давно, а состоялась пять дней назад.
«Из костного цемента мы изготовили имплант, закрыли дефект черепа. Сегодня наш счастливый пациент поправляется, радуется, что голова его цела, готовится к выписке», — сказал он.
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