В пензенскую детскую больницу поступило новое оборудование для неонатального скрининга Медицина

Пенза, 19 октября 2019. PenzaNews. Современное оборудование для неонатального скрининга новорожденных поступило в пензенскую областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, неонатальный скрининг с целью выявления наследственных и врожденных заболеваний, таких как фенилкетонурия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, гипотиреоз, галактоземия, с 2007 года проводится в условиях больницы всем рожденным в Пензенской области детям, при этом новое оборудование позволит контролировать правильность забора крови.

Читайте также

В Пензе врачи провели успешную операцию по протезированию черепа

«Образец крови берут из пятки новорожденного через 3 часа после кормления на 4-й день жизни у доношенного и на 7-й — у недоношенного ребенка на специальный тест-бланк из фильтровальной бумаги, который доставляется в медико-генетическую консультацию, где проводится исследование», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что появившаяся в учреждении многофункциональная лаборатория состоит из пяти устройств, позволяющих брать на исследование строго дозированную каплю крови.

«Если биологический продукт будет иметь отклонения от дозы в большую или меньшую стороны, аппарат результат просто не выдаст. Такой контроль позволить получить стопроцентно достоверный результат без единой погрешности», — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве добавили, что оборудование стоимостью 16 млн. рублей приобретено на средства бюджета региона.