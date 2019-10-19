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В пензенскую детскую больницу поступило новое оборудование для неонатального скрининга

09:56 | 19.10.2019 | Медицина

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Пенза, 19 октября 2019. PenzaNews. Современное оборудование для неонатального скрининга новорожденных поступило в пензенскую областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова.

В пензенскую детскую больницу поступило новое оборудование для неонатального скрининга. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, неонатальный скрининг с целью выявления наследственных и врожденных заболеваний, таких как фенилкетонурия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, гипотиреоз, галактоземия, с 2007 года проводится в условиях больницы всем рожденным в Пензенской области детям, при этом новое оборудование позволит контролировать правильность забора крови.

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«Образец крови берут из пятки новорожденного через 3 часа после кормления на 4-й день жизни у доношенного и на 7-й — у недоношенного ребенка на специальный тест-бланк из фильтровальной бумаги, который доставляется в медико-генетическую консультацию, где проводится исследование», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что появившаяся в учреждении многофункциональная лаборатория состоит из пяти устройств, позволяющих брать на исследование строго дозированную каплю крови.

«Если биологический продукт будет иметь отклонения от дозы в большую или меньшую стороны, аппарат результат просто не выдаст. Такой контроль позволить получить стопроцентно достоверный результат без единой погрешности», — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве добавили, что оборудование стоимостью 16 млн. рублей приобретено на средства бюджета региона.

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