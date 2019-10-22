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В Пензе эндокринолог прочтет для жителей лекцию о профилактике сахарного диабета

09:51 | 22.10.2019 | Медицина

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Эндокринолог пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный эндокринолог Минздрава региона Екатерина Князькина прочтет для жителей лекцию, посвященную профилактике сахарного диабета, в предстоящий четверг, 24 октября.

В Пензе эндокринолог прочтет для жителей лекцию о профилактике сахарного диабета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Встреча с населением в таком формате пройдет в поликлинике областной больницы на улице Богданова.

Перед началом лекции в фойе будут работать специалисты областного центра медицинской профилактики, которые предложат всем желающим определить показатели холестерина, глюкозы, индекса массы тела, артериального давления и насыщение крови кислородом.

Дополнительным преимуществом участия в мероприятии станет возможность получить индивидуальную консультацию Екатерины Князькиной в плановом порядке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

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