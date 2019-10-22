В Пензе эндокринолог прочтет для жителей лекцию о профилактике сахарного диабета Медицина

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Эндокринолог пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, главный внештатный эндокринолог Минздрава региона Екатерина Князькина прочтет для жителей лекцию, посвященную профилактике сахарного диабета, в предстоящий четверг, 24 октября.

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Встреча с населением в таком формате пройдет в поликлинике областной больницы на улице Богданова.

Перед началом лекции в фойе будут работать специалисты областного центра медицинской профилактики, которые предложат всем желающим определить показатели холестерина, глюкозы, индекса массы тела, артериального давления и насыщение крови кислородом.

Дополнительным преимуществом участия в мероприятии станет возможность получить индивидуальную консультацию Екатерины Князькиной в плановом порядке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.